İkinci gemi yola çıktı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisinin dün yola çıktığını söyledi. Söz konusu geminin Fatih'e kardeş olacağını kaydeden Bakan Dönmez, "Kullandığımız doğalgazın yüzde 98-99'unu ithal ediyoruz. İkinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz. Bu gemimizle de yine hem Akdeniz hem de Karadeniz'de sondajlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 09.12.2018
- Gazete
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