Bugünkü
Takvim

İkinci gemi yola çıktı

İkinci gemi yola çıktı
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 'nin ikinci sondaj gemisinin dün yola çıktığını söyledi. Söz konusu geminin Fatih'e kardeş olacağını kaydeden Bakan Dönmez, "Kullandığımız doğalgazın yüzde 98-99'unu ithal ediyoruz. İkinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda 'de olmasını bekliyoruz. Bu gemimizle de yine hem Akdeniz hem de Karadeniz'de sondajlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleriİkinci gemi yola çıktı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar