Rekor ihraç

Ağustos'taki kur atağını başarılı hamleleri ile püskürten ve Yeni Ekonomi Programı ile yatırımcıların güvenini perçinleyen Türkiye, dün de tarihi bir halka arzı büyük bir başarı ile tamamladı. Türkiye, sermaye piyasaları için tarihi bir adım olan varlığa dayalı menkul kıymet ihracını (VDMK) rekor taleple sonuçlandırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük VDMK ihracına 118 farklı yatırımcıdan toplam 2.43 kat talep geldi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türk sermaye piyasaları için birçok ilki temsil eden ihraca talep, ağırlıklı olarak bankalar, emeklilik yatırım fonları, yatırım kuruluşları ve sigorta şirketlerinden gelirken; kaynak kuruluş olan 4 bankaya ihraç büyüklüğü kadar likidite sağlanmış oldu. Toplam 3.15 milyar lira nominal değerli, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli VDMK'ların tamamı 4-6 Aralık'taki talep toplanmasından sonra 7 Aralık'ta satılarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.
- Ekonomi
- 08.12.2018
- Gazete
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