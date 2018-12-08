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Müjde torbası

Müjde torbası
Torba yasa tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıya göre; malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Konut hesabına devlet katkısı artacak.

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