Konkordatoda keyfiliğe son

Konkordato ilanının koşullarını değiştiren, keyfiliğe ve kötüye kullanıma son vermeyi amaçlayan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da üç günlük mesainin ardından kabul edilen yasa ayrıca abonelik sözleşmelerinde icra işlemlerinin Merkezi Takip Sistemi'nden takip edilmesine imkan tanıyor.