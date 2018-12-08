Konkordato ilanının koşullarını değiştiren, keyfiliğe ve kötüye kullanıma son vermeyi amaçlayan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da üç günlük mesainin ardından kabul edilen yasa ayrıca abonelik sözleşmelerinde icra işlemlerinin Merkezi Takip Sistemi'nden takip edilmesine imkan tanıyor.
- Ekonomi
- 08.12.2018
- Gazete
Konkordatoda keyfiliğe son
- Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Bankalar vatandaşlardan hangi ücretleri alabilir? Dikkat paranız cebinizde kalsın!
- Dolar ne kadar oldu?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.