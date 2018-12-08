60 yalı satılık Boğaz’da 60 yalı, 40’a yakın da yalı dairesi satılık. Bunlara sahip olmak için 1.7 ile 95 milyon dolar arasında para ödemek gerekiyor.

İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında 366'sı 60 yalı şu anda yeni sahibini bekliyor. Aynı zamanda 40'a yakın da yalı dairesi satışta. Satılık 60 yalının fiyatları 4.5 milyon dolarla 95 milyon dolar arasında değişirken; yalı dairesi fiyatları ise 1 milyon 750 bin dolar ile 12 milyon dolar arasında farklılık gösteriyor. Yalı satışı yapan gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Yalılar, ekonomik nedenlerden, miras kavgasından, vefat olaylarından ya da büyüme, küçülme gibi nedenlerden dolayı satışa çıkarılıyor" diye konuştu. Elindeki satılık yalılardan birinin Fethi Tınmaz Yalısı olduğunu söyleyen Evrim Başaran, bu yalının fiyatının ise 19 milyon lira olduğunu dile getirdi. 'nın her iki yakasında 366'sı tarihi eser niteliğinde 600 yalı yer alıyor. Bunlardan; 30'u tarihi eser değerinde olanşu anda yeni sahibini bekliyor. Aynı zamandasatışta. Satılık 60 yalının fiyatlarıarasında değişirken; yalı dairesi fiyatları isearasında farklılık gösteriyor. Yalı satışı yapan gayrimenkul danışmanı, "Yalılar, ekonomik nedenlerden, miras kavgasından, vefat olaylarından ya da büyüme, küçülme gibi nedenlerden dolayı satışa çıkarılıyor" diye konuştu. Elindeki satılık yalılardan birininolduğunu söyleyen Evrim Başaran, bu yalının fiyatının iseolduğunu dile getirdi. TÜM MANŞETLER