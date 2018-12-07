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Otomobil firmaları sıfırladı

Otomobil firmaları yılın son günlerinde stokları eritmek için sıfır kampanyası başlattı.



Kasım ayında otomotiv sektörüne uygulanan vergi indirimi satışlara olumlu yansırken; firmalar satışları daha da artırmak için yılın son ayında kampanyalara hız verdi.

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