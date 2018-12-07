Kamu hizmet dökümlerinin yer aldığı e-Devlet sistemi ile vatandaş bir çok işini rahatlıkla yapabiliyor. "Okul Tanıma Belgesi" artık e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı. Yeni uygulamayla YÖK'ten belge alanların sayısı yüzde 92 azaldı. Peki, e-Devlet giriş nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

"OKUL TANIMA BELGESİ"NE YOĞUN İLGİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre YÖK tarafından yurt dışındaki üniversite ve programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun onaylandığını gösteren "Okul Tanıma Belgesi"nin, e-Devlet sistemi üzerinden verilmeye başlanmasıyla belgeyi elden almak için başvuranların sayısında büyük düşüş yaşandı.

Daha önce belgeyi elden almak için YÖK'e günlük ortalama 75 kişi başvuru yaparken, hizmetin e-Devlet üzerinden sağlanmasıyla bu sayı yüzde 92 azalarak 6'ya düştü.

Yıllık yaklaşık 27 bin öğrencinin başvuru yaptığı belgeyi, hizmetin kullanıma sunulduğu 27 Ekim'den bugüne kadar e-devlet sistemi üzerinden 3 bin 200'den fazla kişi aldı. YÖK'ten elden alınan belge sayısı ise 250 oldu.

MALİYET VE ZAMAN TASARRUFU SAĞLANDI

Belgenin e-Devlet üzerinden alınabilmesi hem yurt dışı hem de yurt içindeki öğrencilerin bulundukları yerden işlemlerini tamamlayabilmelerine imkan tanıdı.

Belgeyi e-Devlet sistemi üzerinden alacaklardan, ıslak imzalı başvuru dilekçesi ve ücret de talep edilmiyor. Uygulama, hem YÖK hem de başvuru sahipleri açısından maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun öğrencilerin, "Yurt Dışı Diploma Denklik Belgesi" alabilmesi için mezun oldukları üniversite ve programının YÖK tarafından tanındığını gösteren "Okul Tanıma Belgesi"ne sahip olmaları gerekiyor.

E-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Devlet işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz site adresi resmi internet adresi olan www.turkiye.gov.tr adresidir. Bütün e-Devlet işlemlerinizi bu siteden yapabilmeniz mümkündür. Web sayfasına girdiğinizde sağ üstte bulunan giriş butonuna tıklamanız yeterli olup açılan sayfaya T.C. kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu'da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.

Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT'den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.

Bu ücret, e-Devlet Kapısına gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir.