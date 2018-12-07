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Duyarlı girişimcilere ödül

Duyarlı girişimcilere ödül
Kale Grubu Kurucusu merhum İbrahim Bodur'un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nün kazananları belli oldu. Türk sanayisinin duayenlerinden hayırsever adına Kale Grubu ve proje ortağı Ashoka Türkiye tarafından düzenlenen törenle kazananlara ödülleri verildi. Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, "61'inci yılımızı kutlarken, sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek ve yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla başlattığımız İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü bizim için ayrı bir önem ve anlam taşıyor" dedi.

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