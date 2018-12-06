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emeklisine en az bin 895 TL

ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık a göre yüzde 10.64 çıktı. En düşük maaş; 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 895 liraya çıkıyor.

SSK emeklisine en az bin 895 TL
Emeklilerin Ocak mı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranını gösterecek 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen u merakla beklerken, bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu. Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor. Bu oran, Aralık ayı enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. TAKVİM, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre taban maaşları hesapladı. Halen Bağ-Kur esnaf emeklilerinde en düşük maaş bin 533 lira 83 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, bin 697 liraya yükselecek. Yüzde 10.64'lük artış, bin 79 lira 59 kuruş olan en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığını da bin 194 lira 46 kuruşa ulaştıracak. SSK'larda en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 895 lira 88 kuruşa çıkacak.

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