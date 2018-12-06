Emekliye 150 TL ek bonus 'Garanti'

Garanti Bankası, emeklilere maaşlarını taşımaları veya ilk maaş bankası olarak seçmeleri halinde 450 liraya varan promosyonun yanı sıra ek 150 lira bonus kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya, yıl sonuna kadar geçerli olacak. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, emeklilere bankacılık hizmetlerinde avantaj da sağlandığını söyledi.
- Ekonomi
- 06.12.2018
- Gazete
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