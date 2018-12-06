Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yerli kömürden elektrik üretimi için Kömür Üreticileri Derneği ve İthal Kömür Termik Santral Sahipleri arasındaki niyet protokolü imza törenine katıldı. Bakan Dönmez, "Termik santraller için 23 milyon ton kömür ithal ediyoruz. 4.6 milyon ton yerli ikameyle 414 milyon dolar ülke içerisinde kalacak" dedi.
- Ekonomi
- 06.12.2018
- Gazete
414 milyon dolar yerli katkı
- Hükümetten taksicilere ÖTV sözü
- Bakan Albayrak'tan kritik açıklamalar
- Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.