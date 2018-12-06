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414 milyon dolar yerli katkı

414 milyon dolar yerli katkı
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yerli kömürden elektrik üretimi için Kömür Üreticileri Derneği ve İthal Kömür Termik Santral Sahipleri arasındaki niyet protokolü imza törenine katıldı. Bakan Dönmez, " için 23 milyon ton kömür ithal ediyoruz. 4.6 milyon ton yerli ikameyle 414 milyon dolar ülke içerisinde kalacak" dedi.

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