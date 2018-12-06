Borsa İstanbul'da Kasım'da net 380 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapan yabancı yatırımcı, böylece Ocak 2017'den bu yana en yüksek tutarlı alımını gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların Kasım'da en çok tercih ettiği hisseler arasında yılın 3'üncü çeyreğinin genelinde olduğu gibi yine Türk Hava Yolları (THY) öne çıktı.
- Ekonomi
- 06.12.2018
- Gazete
2 yılın en güçlü alımı
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