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Otomobil satışları üçe katlandı

Otomobil satışları üçe katlandı
Hükümetin Kasım ayında yürürlüğe koyduğu vergi indirimleri, piyasasını canlandırdı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; 2018 Ekim'de 21 bin 571 olan otomobil ve araç toplam pazarı, Kasım'da yüzde 170 artarak 58 bin 204'e çıktı. Aynı dönemde otomobil pazarı yüzde 175 artarak 16 bin 809'dan 46 bin 204'e, hafif ticari araç satışları ise yüzde 152 artarak 4 bin 762'den 12 bine çıktı. otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.75 daralarak 543 bin 231 olarak gerçekleşti. Bu yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 31.71 azalarak 425 bin 478, hafif ticari araç satışları ise yüzde 40.19 gerileyerek 117 bin 753 olarak gerçekleşti.

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