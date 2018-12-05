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Motorine 8 kuruş indirim

Motorine 8 kuruş indirim
LPG'ye gelen 32 kuruşluk indirimin ardından motorin fiyatları da düştü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bugünden geçerli olmak üzere motorine 8 kuruşluk indirim yapıldığını açıkladı. İndirimin ardından motorinin litre satış fiyatı 'da ortalama 5.98 liradan 5.90 liraya, ve 'de 6.06 liradan 5.98 liraya indi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar küçük değişiklikler gösteriyor.

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