Motorine 8 kuruş indirim

LPG'ye gelen 32 kuruşluk indirimin ardından motorin fiyatları da düştü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bugünden geçerli olmak üzere motorine 8 kuruşluk indirim yapıldığını açıkladı. İndirimin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5.98 liradan 5.90 liraya, Ankara ve İzmir'de 6.06 liradan 5.98 liraya indi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar küçük değişiklikler gösteriyor.
- Ekonomi
- 05.12.2018
- Gazete
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