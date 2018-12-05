Memura 3 zam

Memurlara Ocak'ta da 3 zam göründü. Enflasyon verileri memurlara Ocak'ta yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten fark da yansıtılacağını ortaya koydu. Böylece çifte zam alacak memurların ayrıca aile yardımı da artacak.
EŞ YARDIMI 279 TL
5 aylık enflasyon yüzde 10.64 çıktı. Böylece memurlara yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu, Ocak zammı yüzde 11.14'e ulaştı. Yüzde 11.14'lük artışa göre, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 279,72 liraya çıkacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 65,55 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 32,77 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memura aylık 369,63 lira ödenirken; bu tutar 410,82 liraya yükselecek. Aralık enflasyonuna göre bu rakamlar artabilecek ya da azalabilecek.
EŞ YARDIMI 279 TL
5 aylık enflasyon yüzde 10.64 çıktı. Böylece memurlara yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu, Ocak zammı yüzde 11.14'e ulaştı. Yüzde 11.14'lük artışa göre, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 279,72 liraya çıkacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 65,55 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 32,77 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memura aylık 369,63 lira ödenirken; bu tutar 410,82 liraya yükselecek. Aralık enflasyonuna göre bu rakamlar artabilecek ya da azalabilecek.
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