Kümesten soğan çıktı

Hükümet, soğan fiyatlarını kontrol altında tutmak için denetimlerine hız verdi. Türkiye'nin soğan ambarı olarak bilinen Ankara genelinde üretilen 523 bin 553 ton soğanın 160 bin tonunun stokta olduğu belirlendi. Her sene yapılanın üzerinde stok yapan fırsatçılar soğanları ağıl, ahır, kümes gibi yerlerde depoladı. 18 gerçek ve tüzel kişiye bildirimsiz mal satmak veya depolamak gerekçesiyle toplam 261 bin 886 lira ceza kesildi. Denetimler sonrası piyasada soğan fiyatları düşüşe geçti.
- Ekonomi
- 05.12.2018
- Gazete
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