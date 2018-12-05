Turkcell'in kadınları geleceğin teknolojileri konusunda istihdama kazandırma hedefiyle, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde hayata geçirdiği 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi' dünya çapındaki çalışmalara dahil olmaya başladı. Proje dahilinde yüksek başarı gösteren ve Turkcell'de 8 aydır 'Yazılım Test Uzmanı' olarak istihdam edilen 20 kadın, DQ Enstitüsü'nün kurucusu ve Dijital Zeka projesinin yaratıcısı Dr. Yuhyun Park ile Turkcell'de buluştu. Turkcell tarafından Türkiye'ye kazandırılan Dijital Zeka DQ eğitim platformu yazılımcı kadınlar tarafından bir hafta boyunca test edilecek.
- Ekonomi
- 05.12.2018
- Gazete
Dijital Zeka’ya kadın eli
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