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’ya kadın eli

Dijital Zeka’ya kadın eli
Turkcell'in kadınları geleceğin teknolojileri konusunda a kazandırma hedefiyle, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde hayata geçirdiği 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi' dünya çapındaki çalışmalara dahil olmaya başladı. Proje dahilinde yüksek başarı gösteren ve Turkcell'de 8 aydır 'Yazılım Test Uzmanı' olarak istihdam edilen 20 kadın, DQ Enstitüsü'nün kurucusu ve projesinin yaratıcısı Dr. Yuhyun Park ile Turkcell'de buluştu. Turkcell tarafından 'ye kazandırılan Dijital Zeka DQ eğitim platformu yazılımcı kadınlar tarafından bir hafta boyunca test edilecek.

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