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68 yıllık hayal gerçekleşiyor

68 yıllık hayal gerçekleşiyor
Rize'nin 68 yıllık hayali olan ve tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli'nde sona yaklaşılıyor. Tünel çalışmalarında ışığın görünmesine bir tüpte 480, diğer tüpte ise 680 metre kaldı. Zeminin yumuşaklığı nedeniyle günde ortalama 1.5 metre kazı gerçekleştirilebilen tünelde gelecek yıl ışık görünecek. AK Parti Milletvekili Muhammed Avcı, bu sayede hem Rize'nin şehir trafiğini rahatlatmış hem de Rize merkezinin daha iç bölgelere doğru taşınmış olacağını söyledi.

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