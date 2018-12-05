1.1 milyon kişi işe yerleşti

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2018'in bitmesine 26 gün kalmasına rağmen geçen yılı geride bırakarak, 1 milyon 110 binden fazla kişiyi işe yerleştirdiklerini söyledi. 'Manisa 11. İstihdamda Buluşma Günleri' programının açılışında konuşan Uzunkaya, kurumun geçen yıl 1 milyon 57 bin kişiye iş bulduğu bilgisini vererek, "Üniversiteler, odalar, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız işbirliği ile bunu başardık. Yılın bitmesine sayılı günler kala 2018'de 1 milyon 110 binden fazla kişiyi işe yerleştirdik. Ayrıca Manisa'nın da 2018'de bugün itibarıyla yaptığı işe yerleştirme sayısı ise 24 bin" diye konuştu.
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- 05.12.2018
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