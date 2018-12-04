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Otogazda 32 kuruş indirim

Otogazda 32 kuruş indirim
Otogazın litre fiyatında 32 kuruşluk indirim yapıldı. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Akaryakıt fiyatlarında Mayıs'tan itibaren uygulanan eşel mobil sistemiyle, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışıldı. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleştirildi. Geçen ay benzin ve motorinde indirim yapıldı.
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