Otogazda 32 kuruş indirim

Otogazın litre fiyatında 32 kuruşluk indirim yapıldı. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Akaryakıt fiyatlarında Mayıs'tan itibaren uygulanan eşel mobil sistemiyle, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışıldı. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleştirildi. Geçen ay benzin ve motorinde indirim yapıldı.
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