Kamuya 70 bin işçi alınacak

Türkiye, yatırım ve istihdam seferberliğiyle 2019'a güçlü bir giriş yapacak. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişi kamu kurumlarında işe yerleştirilecek. Geçtiğimiz Eylül ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR kanalıyla okulların temizliği, bakım ve onarımı için TYP kapsamında 80 bin kişiyi iş sahibi yapmıştı. Şimdi de aynı program kapsamında kamuya 2019'da 70 bin işçi alınacağı açıklandı. Kamuya alınacak işçiler; çevre temizliği, altyapı yenilenmesi, park düzenlemesi, ağaçlandırma, restorasyon gibi işlerde çalışacak.
KURA ÇEKİLECEK
Noter huzurunda çekilecek kuralar sonucunda alınacak 70 bin kişi, 6 ay boyunca kamuda çeşitli kurumlarda istihdam edilecek. Bu kişilerin ücret ve sigortalarını, 6 ay devlet karşılayacak. Başvuru İŞKUR'dan yapılacak.
KURA ÇEKİLECEK
Noter huzurunda çekilecek kuralar sonucunda alınacak 70 bin kişi, 6 ay boyunca kamuda çeşitli kurumlarda istihdam edilecek. Bu kişilerin ücret ve sigortalarını, 6 ay devlet karşılayacak. Başvuru İŞKUR'dan yapılacak.
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