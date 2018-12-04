İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde bir grup öğrenci Uncosoft firmasını kurarak; yerli futbol menajerlik oyunu hazırladı. Genç girişimcilerin '9PM' ismini verdiği oyunda teknik direktör Yılmaz Vural'ın hayatından esinlenildi. Vural'ın teknik direktörlüğe başladığı 1986 yılıyla başlayan oyunda, kullanıcı ilk olarak Vural'ın yardımcısı olarak göreve başlıyor. Daha sonra Vural, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına geçince mevcut takımdaki teknik direktörlük görevini kullanıcıya bırakıyor. Firmanın yönetici ortağı Edip Enes Çakır, Yılmaz Vural ile anlaşma yaptıklarını ifade ederek, "Kendisi de oyunu çok sevdi ve çok inanıyor oyuna. Bizleri motive ediyor" dedi.
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