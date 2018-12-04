Emekliye yüzde 10 memura yüzde 11 zam

Emeklilerin ve memurların Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar fark yansıtılacağını gösterecek. Bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, dün Kasım ayı enflasyon verisini açıkladı. Kasım'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1.44 geriledi. Temmuz-Kasım enflasyonu böylece yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 oldu. Kesin oran için sadece 1 veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre, şu ana kadar oluşan zam oranı azalabilecek ya da artabilecek.
KİLİT TARİH 3 OCAK
Memurlara ve memur emeklilerine de Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark verilecek. 5 aylık enflasyonun yüzde 10.64 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu. Yani 5 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.14 (yüzde 4 artış + yüzde 7.14 fark) çıktı. Kesin fark ise Aralık enflasyonuyla belli olacak.
GÖZLER KPDK'DA
Memurların ve memur emeklilerinin gözü bu hafta yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında. KPDK toplantısı, 7 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılacak. Toplantıya Memur- Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor. KPDK'da memur emeklilerine aile yardımı verilmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi başta olmak üzere pek çok talep ve konu masaya yatırılacak.
KİLİT TARİH 3 OCAK
Memurlara ve memur emeklilerine de Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark verilecek. 5 aylık enflasyonun yüzde 10.64 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu. Yani 5 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.14 (yüzde 4 artış + yüzde 7.14 fark) çıktı. Kesin fark ise Aralık enflasyonuyla belli olacak.
GÖZLER KPDK'DA
Memurların ve memur emeklilerinin gözü bu hafta yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında. KPDK toplantısı, 7 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılacak. Toplantıya Memur- Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor. KPDK'da memur emeklilerine aile yardımı verilmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi başta olmak üzere pek çok talep ve konu masaya yatırılacak.
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