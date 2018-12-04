enflasyon da düşüşün güçlü şekilde başladığını ve bu eğilimin süreceğini belirterek, "Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül'deki yüksek enflasyon sonrasındavebaşarısını ortaya koymuştur" ifadesini kullandı. Twitter hesabından, enflasyonu değerlendiren, TÜFE'nin Kasım'da bir önceki aya göreanımsatarak, "Üretici fiyatlarında dagerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 24.34'ten 20.72'ye geriledi. Bu tablo, enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir" dedi. Albayrak, dengelenme sürecinin kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başladığını vurguladı.

KÖPÜK GİDİYOR

Albayrak, fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikasındaki güçlü duruşla desteklemeye devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz. 2019'da özellikle Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin sağladığı güçlü koordinasyonla tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız."