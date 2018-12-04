Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda düşüşün güçlü şekilde başladığını ve bu eğilimin süreceğini belirterek, "Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül'deki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın başarısını ortaya koymuştur" ifadesini kullandı. Twitter hesabından, enflasyonu değerlendiren Albayrak, TÜFE'nin Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1.44 düştüğünü anımsatarak, "Üretici fiyatlarında da yüzde 2.53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 24.34'ten 20.72'ye geriledi. Bu tablo, enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir" dedi. Albayrak, dengelenme sürecinin kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başladığını vurguladı.
KÖPÜK GİDİYOR
NASIL İNDİ
Yeni Ekonomi Programı'yla önlemler alındı.
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı hayata geçirildi.
Denetimler artırıldı, fırsatçı engellendi.
Stokçuya geçit verilmedi.
Beyaz eşya, mobilya, konut ve otomotivde vergi indirimleri yapıldı.
Spekülatif atakla yükseltilen kur düşürüldü.
KÖPÜK GİDİYOR
Albayrak, fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikasındaki güçlü duruşla desteklemeye devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz. 2019'da özellikle Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin sağladığı güçlü koordinasyonla tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız."
Yeni Ekonomi Programı'yla önlemler alındı.
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı hayata geçirildi.
Denetimler artırıldı, fırsatçı engellendi.
Stokçuya geçit verilmedi.
Beyaz eşya, mobilya, konut ve otomotivde vergi indirimleri yapıldı.
Spekülatif atakla yükseltilen kur düşürüldü.
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