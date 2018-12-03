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’un şampiyonu soğan

İstanbul’un zam şampiyonu soğan
Ticaret Odası (İTO), kentin şampiyonlarını açıkladı. Kasım'da soğan yüzde 45.55 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Soğanı, yüzde 28.83 ile çocuk paltosu, yüzde 22.52 ile yaş üzüm, yüzde 20.54 ile kadın mantosu ve yüzde 17.62 ile erkek paltosu izledi. Kasım'da fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 19.43 ile limon oldu.

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