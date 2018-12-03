Faizler düşecek

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, gerek faizlerin gerek kurun nispeten daha istikrar kazandığını belirterek, şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönemde daha da iyileşerek devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii bu durum büyümeden önümüzdeki 1-2 sene içerisinde fedakarlık etmemizi gerektirebilir. Fakat sonrasındaki gelişmeler düşünülürse, eğer buradan doğru bir girişle ve altyapıyla iş kotarılabilirse ondan sonra daha iyi bir büyüme, daha sağlıklı bir büyüme olacağını hepimiz öngörebiliriz."
- Ekonomi
- 03.12.2018
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