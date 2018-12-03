Emekli zammında önemli viraj

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 12.3 milyon emeklinin zammında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı. Bugün de Kasım ayı enflasyonu açıklanacak. Böylece emeklilerin zam oranı büyük ölçüde ortaya çıkacak. Zammın belli olması için sadece Aralık ayı enflasyonu beklenecek. Bu da 3 Ocak'ta açıklanacak. 3 TAHMİN VAR
4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.26 görünüyor. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak olan memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 12.76'ya (yüzde 4 zam + yüzde 8.76 enflasyon farkı) ulaştı. Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. Merkez Bankası'nın tahmini ise SSK ve Bağ- Kur'lulara yüzde 13.12, memur emeklilerine yüzde 13.62 zam yapılabileceğini gösteriyor. Son beklenti anketindeki tahmin ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.99, memur emeklilerine yüzde 14.49 zamma işaret ediyor.
4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.26 görünüyor. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak olan memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 12.76'ya (yüzde 4 zam + yüzde 8.76 enflasyon farkı) ulaştı. Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. Merkez Bankası'nın tahmini ise SSK ve Bağ- Kur'lulara yüzde 13.12, memur emeklilerine yüzde 13.62 zam yapılabileceğini gösteriyor. Son beklenti anketindeki tahmin ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.99, memur emeklilerine yüzde 14.49 zamma işaret ediyor.
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