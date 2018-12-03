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mında önemli viraj

12.3 milyon emeklinin Ocak mında 2018’in sındaki belirleyici olacak. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı, bugün de verisi açıklanacak. Zam büyük ölçüde şekillenecek.

Emekli zammında önemli viraj
Emeklilerin Ocak mı adım adım yaklaşıyor. 12.3 milyon emeklinin zammında belirleyici olacak. 2018'in sında gerçekleşen enflasyon; ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı. Bugün de ayı enflasyonu açıklanacak. Böylece emeklilerin zam oranı büyük ölçüde ortaya çıkacak. Zammın belli olması için sadece Aralık ayı enflasyonu beklenecek. Bu da 3 Ocak'ta açıklanacak. 3 TAHMİN VAR
4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.26 görünüyor. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak olan memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 12.76'ya (yüzde 4 zam + yüzde 8.76 enflasyon farkı) ulaştı. Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. Merkez 'nın tahmini ise SSK ve Bağ- Kur'lulara yüzde 13.12, memur emeklilerine yüzde 13.62 zam yapılabileceğini gösteriyor. Son beklenti anketindeki tahmin ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.99, memur emeklilerine yüzde 14.49 zamma işaret ediyor.

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