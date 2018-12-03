Bakan Albayrak: Hedeflerimize ulaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Kasım'da yaşanan ekonomik gelişmelere yönelik paylaşımda bulundu. Albayrak, ekonomik dengelemede iyi bir performans yakalandığına vurgu yaparak, "Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık. Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız" açıklamasında bulundu. Albayrak tarafından paylaşılan grafikte ise, Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi'nin, Ekim'e göre yüzde 9.1'lik artış sağladığı görülüyor. Grafikte ayrıca dış ticaret açığının Kasım'da yüzde 90.5 azalarak 604 milyon dolara gerilediği belirtilirken, tahvil ve ticari kredi faizlerindeki düşüş de vurgulandı.