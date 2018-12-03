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55 bin kişiye ses oldu

55 bin kişiye ses oldu
Türk Telekom, sesli kitap ve haber uygulaması Telefon Kütüphanesi ile 25 bin, Sesli Adımlar ile 30 bini aşkın engelli vatandaşın hayatına değer kattı. Günışığı projesiyle 900 az gören çocuğun, temel eğitim okullarında eğitim hayatlarına devam etmesine destek olan Türk Telekom, Okulumda Günışığı kapsamındaki eğitim programlarıyla da aileleri ve eğitimcileri bilinçlendirdi.

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