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Pet şişeye çekidüzen

Pet şişeye çekidüzen
Çevre ve Şehircilik Bakanı açıkladı: Plastik poşetten sonra pet, metal ve cam şişe ile karton kutulara da kısıtlama geliyor. Sıfır Atık Projesi ile 2023'te yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Vatandaşlarımızı da kampanyaya güçlü şekilde katılmaya davet ediyoruz.

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