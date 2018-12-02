Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: Plastik poşetten sonra pet, metal ve cam şişe ile karton kutulara da kısıtlama geliyor. Sıfır Atık Projesi ile 2023'te yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Vatandaşlarımızı da kampanyaya güçlü şekilde katılmaya davet ediyoruz.
- Ekonomi
- 02.12.2018
- Gazete
Pet şişeye çekidüzen
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