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İstanbul’da enflasyon düşüyor
İTO verilerine göre, 'da Kasım ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,24 azalırken toptan fiyatlar yüzde 0,18 arttı. Kentte, kasımda yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 18,61, toptan fiyatlar yüzde 24,57 arttı.

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