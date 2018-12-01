Ziraat Fakültesi öğrencisine burs

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, "Et konusu çok konuşuluyor ama bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor" dedi. Pakdemirli, şöyle devam etti: "Bakanlık olarak özellikle ziraat fakültesini seçecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle üniversitenin ilk 15 bininde olan, 20 bininde olan arkadaşlarımıza bir burs programı üzerinde çalışmaya başladık, yakın zamanda açıklayacağız."
- Ekonomi
- 01.12.2018
- Gazete
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