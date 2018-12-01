Turizmde rekor

Türk turizm sektörü 2018 için hedeflediği 40 milyon turist sayısını yılın 10 ayında aşarak yeni bir rekora imza attı. 2019 hedefi olan 50 milyon rakamına ise adım adım yaklaşılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 10 aylık verilerine göre; gelen yabancı turist sayısı yüzde 22.43 artarak 35 milyon 571 bin 419 oldu. Yurt dışında ikamet eden 5 milyon 217 bin 193 vatandaşla birlikte ziyaretçi sayısı 41 milyonu aştı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 10 ayda yüzde 16.9 artış ve 5.7 milyon kişiyle Rusya ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 11.68 artış ve 4.1 milyonla Almanya ve yüzde 6.7'lik artış ve 2.1 milyon kişiyle İngiltere takip etti. Türkiye'ye Ekim 2018 döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 25.48 artışla 3 milyon 755 bin 467 oldu. Türkiye'nin tanıtım atağına geçtiği Çinli turist sayısı ise ilk 10 ayda yüzde 76 artış ile 340 bin 381'e yükseldi.
GELİR DE ARTTI
TÜROB, Ekim 2018 otel doluluklarının 2017'nin aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak yüzde 69.4 olarak kaydedildiğini açıkladı. İstanbul'da bu oran yüzde 73.5'e ulaştı. Odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 31.1 artışla 51.4 euroya yükseldi.
GELİR DE ARTTI
TÜROB, Ekim 2018 otel doluluklarının 2017'nin aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak yüzde 69.4 olarak kaydedildiğini açıkladı. İstanbul'da bu oran yüzde 73.5'e ulaştı. Odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 31.1 artışla 51.4 euroya yükseldi.
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