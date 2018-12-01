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  • 01.12.2018 10:19
  • Son Güncelleme: 01.12.2018 10:22

Son dakika:Bakan Pekcan'dan flaş açıklama: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kasımda ihracatımız yüzde 9,49 artışla 15 milyar 532 milyon dolar oldu ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştı." dedi.

Bakan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kasımda ihracatımız yüzde 9,49 artışla 15 milyar 532 milyon dolar oldu ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız yüzde 7,8 artışla 168 milyar 77 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek yıllık ihracatımız oldu." dedi.

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