Müteahhitlere yetki belgesi verilecek

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gayrimenkul sektöründe uzun zamandır tartışılan, müteahhitlerin yetki belgesiyle sınıflandırılması uygulaması hayata geçiriliyor. Nitelikli yapılaşmanın ve müteahhitlerin ihtisaslaşmasının sağlanması amacıyla verilecek yetki belgeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sınıflandırılacak. Öte yandan ruhsatsız veya mevzuata aykırı başlanan yapılar, idare tarafından tespit edildiğinde mühürlenecek ve inşaatı durdurulacak. Ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıklarının giderilemeyeceği anlaşılan yapılar, bir aylık süre beklenmeden belediye veya valilikçe yıktırılacak. 1 Haziran 2019'dan itibaren imar uygulaması görmemiş alanlarda hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek. Bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.



LOJMANLAR SATILACAK

Hazine'ye ait kamu konutlarından kat irtifakı kurulmuş olanlar bağımsız bölümler halinde satılabilecek. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli yapı tespiti için lisanslandırılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini denetleyebilecek. Görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri durumunda, yazılı olarak uyarı, 15 bin liraya kadar idari para cezası ve lisans iptal cezası uygulanabilecek.