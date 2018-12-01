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lastiği cezası 885 liraya çıktı

Kış lastiği cezası 885 liraya çıktı
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu lastiği uygulaması bugün başladı. Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan 2019'da sona erecek. Kurala uymayan araç sahiplerine uygulanan 715 liralık ceza, yüzde 23.73'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarılacak.

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