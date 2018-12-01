Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan 2019'da sona erecek. Kurala uymayan araç sahiplerine uygulanan 715 liralık ceza, yüzde 23.73'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarılacak.
- Ekonomi
- 01.12.2018
- Gazete
Kış lastiği cezası 885 liraya çıktı
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