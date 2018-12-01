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iç hatta geri adım attı

İDO iç hatta geri adım attı
İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ (), daha önce 1 Aralık'ta durduracağını açıkladığı iç hat seferlerini yolcuların mağdur edilmemesi için sürdürme kararı aldı. Yetkililer, ilgili kişi ve kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü, bu süreçte yolcuların mağdur edilmemesi açısından seferlerin devam edeceğini kaydetti.

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