İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ (İDO), daha önce 1 Aralık'ta durduracağını açıkladığı iç hat seferlerini yolcuların mağdur edilmemesi için sürdürme kararı aldı. Yetkililer, ilgili kişi ve kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü, bu süreçte yolcuların mağdur edilmemesi açısından seferlerin devam edeceğini kaydetti.
- Ekonomi
- 01.12.2018
- Gazete
İDO iç hatta geri adım attı
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