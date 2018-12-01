Emekliye en az 1000 lira

Hükümet, milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler için düğmeye bastı. Düşük maaşlı emeklilere zam, ev almak isteyenlere daha çok devlet katkısı, kiracılara düşük artış, pek çok kesime vergi kolaylığı gibi çok sayıda müjde hayata geçiyor. İşte AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinden bazı başlıklar:
● EN AZ BİN TL: Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile her ay itibariyle yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek.
● İŞSİZE KOLAY MAAŞ: İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişikle işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda, 'son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma' şartı, 'hizmet akdine tabi' olarak değiştirilecek. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.
● EV ALANA 25 BİN TL: Konut hesabında azami devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkacak. Ödenecek katkı bir konut ile sınırlı olup ödenecek devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25'ini geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
● KİRACIYA İYİ HABER: Kira artışları ÜFE yerine TÜFE'ye göre yapılacak. Böylece daha az kira artışı yapılacak.
● POLİS SANDIĞI GÜÇLENECEK: Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amaçlanıyor. Bu amaçla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa ortak olmaları şartı getiriliyor.
● PİLOT İSTİHDAMINA TEŞVİK: Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak. Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100'e ya da sıfıra kadar değiştirebilecek.
● ASKER AİLESİNE SAĞLIK İMKANI: Teklifle, er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanıyor.
● BİR DERECE İMKANI: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekterliği uzmanlarına, uzmanlığa atanma sırasında, bir defaya mahsus bir derece yükselme verilecek.
● BORÇLAR ÖDENECEK: Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenebilecek.
● EN AZ BİN TL: Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile her ay itibariyle yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek.
● İŞSİZE KOLAY MAAŞ: İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişikle işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda, 'son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma' şartı, 'hizmet akdine tabi' olarak değiştirilecek. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.
● EV ALANA 25 BİN TL: Konut hesabında azami devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkacak. Ödenecek katkı bir konut ile sınırlı olup ödenecek devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25'ini geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
● KİRACIYA İYİ HABER: Kira artışları ÜFE yerine TÜFE'ye göre yapılacak. Böylece daha az kira artışı yapılacak.
● POLİS SANDIĞI GÜÇLENECEK: Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amaçlanıyor. Bu amaçla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa ortak olmaları şartı getiriliyor.
● PİLOT İSTİHDAMINA TEŞVİK: Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak. Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100'e ya da sıfıra kadar değiştirebilecek.
● ASKER AİLESİNE SAĞLIK İMKANI: Teklifle, er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanıyor.
● BİR DERECE İMKANI: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekterliği uzmanlarına, uzmanlığa atanma sırasında, bir defaya mahsus bir derece yükselme verilecek.
● BORÇLAR ÖDENECEK: Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenebilecek.
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