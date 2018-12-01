Dış açık 17 yılın dibinde

Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) açıklanmasının ardından başlayan dengelenme süreciyle birlikte art arda iki ay cari fazla veren Türkiye, Ekim'de bu veride rekora imza atmaya hazırlanıyor. Dış ticaret açığı Ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93.8 azalarak 456 milyon dolarla Nisan 2001'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Dış ticaret açığındaki gerilemede ekonomideki dengelenme sürecine bağlı olarak ithalatta yaşanan düşüş ve ihracatta devam eden artış etkili oldu.
- Ekonomi
- 01.12.2018
- Gazete
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