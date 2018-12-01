3 bin 274 gence kamuda istihdam

Devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencin kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih süreci 3 Aralık'ta başlayacak. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tercih işlemlerinin 14 Aralık'a kadar devam edeceğini ve yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun yayınlandığını belirterek, tercihlerin "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yapılabileceğini söyledi.