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3 bin 274 gence kamuda istihdam

3 bin 274 gence kamuda istihdam
Devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencin kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih süreci 3 Aralık'ta başlayacak. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tercih işlemlerinin 14 Aralık'a kadar devam edeceğini ve yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun yayınlandığını belirterek, tercihlerin "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yapılabileceğini söyledi.

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