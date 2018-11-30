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Turkcell geleceğe hazır

Turkcell geleceğe hazır
Turkcell'in çalışanlarını geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla sunduğu Turkcell Digital Masters Programı ilk mezunlarını verdi. 9 ayda bin 88 Turkcell çalışanı, günde 10 saat çalışarak toplam 4 bin 878 proje hazırladı. Tüm programı başarıyla tamamlayan 721 çalışana sertifikalarını Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça verdi.

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