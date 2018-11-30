BES’e işveren katkısı

Çalışanlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım ile emeklilikte ikinci maaş imkanına kavuştu. 45 yaş altı çalışanlara yönelik otomatik BES'in kapsamına 1 Ocak 2019'da da 5-9 personeli olan 400 bin işyeri girerken, sistemi cazip hale geçirecek formüller üzerinde de duruluyor. 3'lü devlet katkısı içeren otomatik BES'e işveren desteği de gündeme geldi. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, otomatik katılım sisteminde işveren katkısında yükün paylaşıldığı ortak bir model üzerinde çalışıldığını kaydederek, "İşverenlere ek yük getirmeden de otomatik katılım sisteminde işveren katkısını başlatabilmenin yolları var" dedi.
- Ekonomi
- 30.11.2018
- Gazete
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