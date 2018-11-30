BES’e işveren katkısı

otomatik katılım ile emeklilikteikinci maaş imkanına kavuştu.45 yaş altı çalışanlarayönelik otomatik BES'inkapsamına 1 Ocak2019'da da 5-9 personeliolan 400 bin işyerigirerken, sistemi cazip halegeçirecek formüller üzerinde deduruluyor.EmeklilikGözetimMerkezi (EGM) Yönetim KuruluBaşkanıotomatik katılım sistemindeişveren katkısındaüzerinde çalışıldığını kaydederek,"İşverenlere ek yük getirmedende otomatik katılım sistemindeişveren katkısını başlatabilmeninyolları var" dedi.