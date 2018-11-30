HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Ar-Ge yatırımlarıyla ilgili mesaj verdi. Bakan Albayrak, "Büyük ve Güçlü Türkiye ideali ile çok daha fazla üretmek için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz. 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21.2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018'de daha ileriye taşıyacağız" dedi. Berat Albayrak, bir de grafik paylaştı. Grafikte; Ar-Ge yatırımlarının 2016-2017 arasında yüzde 21.2 artarak 5 milyar 214 milyon liraya, 2012-2017 arasında ise yüzde 128.56 artışla 16 milyar 793 milyon liraya ulaştığı görüldü. Cari fiyatlarla kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının ise 2012'de 172.7 lira iken, 2016'da 311 liraya, 2017'de ise 372 liraya yükseldiği belirtildi. Tam zaman eşdeğeri cinsinden Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan personel sayısının 2012'de 105 bin 122, 2016'da 136 bin 953, 2017'de de 153 bin 552 kişi olduğu grafikte yer aldı.
- Ekonomi
- 30.11.2018
- Gazete
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