3. kez dünya şampiyonu

VESTEL Çağrı Merkezi, sahada hizmet veren teknisyenlerin tüm işlemlerini Venus akıllı telefonlarla yapmasını sağlayan Vira projesiyle Contact Center World Awards'ta 'En İyi Teknoloji İnovasyonu' kategorisinde 3'üncü kez dünya şampiyonu oldu. Mobil uygulama ile teknisyenler müşteriler ile görüşebiliyor ve müşteriler teknisyeni geri arayabiliyor.