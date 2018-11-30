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3. kez dünya şampiyonu

3. kez dünya şampiyonu
VESTEL Çağrı Merkezi, sahada hizmet veren teknisyenlerin tüm işlemlerini Venus akıllı telefonlarla yapmasını sağlayan Vira projesiyle Contact Center World Awards'ta 'En İyi Teknoloji İnovasyonu' kategorisinde 3'üncü kez dünya şampiyonu oldu. Mobil uygulama ile teknisyenler müşteriler ile görüşebiliyor ve müşteriler teknisyeni geri arayabiliyor.

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