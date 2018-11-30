3. kez dünya şampiyonu

VESTEL Çağrı Merkezi, sahada hizmet veren teknisyenlerin tüm işlemlerini Venus akıllı telefonlarla yapmasını sağlayan Vira projesiyle Contact Center World Awards'ta 'En İyi Teknoloji İnovasyonu' kategorisinde 3'üncü kez dünya şampiyonu oldu. Mobil uygulama ile teknisyenler müşteriler ile görüşebiliyor ve müşteriler teknisyeni geri arayabiliyor.
- Ekonomi
- 30.11.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.