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M-TOD ile işbirlikleri artıyor

M-TOD ile işbirlikleri artıyor
Dünya üzerinde 700'den fazla mobil operatörü ve global teknoloji şirketlerini üye olarak bünyesinde barındıran GSMA yönetiminde m-TOD Üyeleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone da aktif olarak yer alıyor. Mutabakat zaptını m-TOD adına Genel Sekreter Erhun Baş, adına ise Başkan Yardımcısı John Giusti imzaladı.

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