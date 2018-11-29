Dünya üzerinde 700'den fazla mobil operatörü ve global teknoloji şirketlerini üye olarak bünyesinde barındıran GSMA yönetiminde m-TOD Üyeleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone da aktif olarak yer alıyor. Mutabakat zaptını m-TOD adına Genel Sekreter Erhun Baş, GSMA adına ise Başkan Yardımcısı John Giusti imzaladı.
- Ekonomi
- 29.11.2018
- Gazete
M-TOD ile işbirlikleri artıyor
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