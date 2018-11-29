Emekliye farklı maaş

Emeklilerin gözü Ocak zammında. Tüm emeklilerin maaşı Ocak'ta artacak. Memur emeklilerine yüzde 4 zamma ilaveten enflasyon farkı verilecek. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı farkı gösterecek. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı. Memur emeklilerine 4 aylık dönemde yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu fark artacak ya da azalacak.
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Enflasyon tahminleri fark için ipucu veriyor. 2019 Yılı Programı'na göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.65 olacak. Bu durumda memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.15 enflasyon farkıyla yüzde 11.15 olarak gerçekleşebilecek. Merkez Bankası'nın tahminine göre de 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak. Bu durumda memur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 9.62'yi bulacak ve Ocak zammı yüzde 13.62'ye yükselecek. Merkez'in ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketine göre ise memur emeklisinin Ocak zammı yüzde 10.49 enflasyon farkıyla 14.49'a çıkacak.
12 milyon emekli maaş zamlarının yanında ek ödeme de alıyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü, 5'i kadar ödeniyor.
DÖRT AYRI HESAP
Enflasyon tahminleri fark için ipucu veriyor. 2019 Yılı Programı'na göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.65 olacak. Bu durumda memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.15 enflasyon farkıyla yüzde 11.15 olarak gerçekleşebilecek. Merkez Bankası'nın tahminine göre de 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak. Bu durumda memur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 9.62'yi bulacak ve Ocak zammı yüzde 13.62'ye yükselecek. Merkez'in ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketine göre ise memur emeklisinin Ocak zammı yüzde 10.49 enflasyon farkıyla 14.49'a çıkacak.
12 milyon emekli maaş zamlarının yanında ek ödeme de alıyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü, 5'i kadar ödeniyor.
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