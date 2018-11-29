Asgari ücrete 4 formül

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. 2019'da uygulanacak asgari ücret için 4 formül gündemde. Asgari ücret; bu yıl olduğu gibi yüzde 14.17 ya da 2018 enflasyon tahmini olan yüzde 20.8 oranında artabilir. Ayrıca yeni asgari ücret için net 2 bin lira ve 2 bin 250 lira seviyesi de konuşuluyor.
7 MİLYON KİŞİ İÇİN PAZARLIK BAŞLIYOR
Yeni asgari ücret için pazarlıklar 6 Aralık'ta başlıyor. Bin 603 lira olan asgari ücret, 2018'deki gibi artarsa bin 830, 2018 enflasyon tahmini kadar artarsa bin 936 lira olabilecek.
7 MİLYON KİŞİ İÇİN PAZARLIK BAŞLIYOR
Yeni asgari ücret için pazarlıklar 6 Aralık'ta başlıyor. Bin 603 lira olan asgari ücret, 2018'deki gibi artarsa bin 830, 2018 enflasyon tahmini kadar artarsa bin 936 lira olabilecek.
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