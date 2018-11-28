INGENICO'nun YazarkasaPOS cihazları, Vodafone Türkiye'nin tercihi oldu. Ingenico YazarkasaPOS'lar için geliştirilen özel Vodafone satış uygulaması ile Vodafone mağazaları, Ingenico Yazarkasa- POS'lar üzerinden özel paket satışları, TL yükleme ve fatura ödeme gibi birçok satış işlemini tek cihaz üzerinden gerçekleştirebilecek. Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal, "Vodafone Türkiye ile iş ortaklığı yapmak bizim için son derece önemli. Sahada 150 bin mükellefimize, 215 bin cihaz ile aktif hizmet veriyoruz. Bu tecrübeyi Vodafone mağazalarına taşımaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
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- 28.11.2018
- Gazete
Vodafone’un tercihi Ingenico oldu
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