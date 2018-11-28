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Vodafone’un tercihi Ingenico oldu

Vodafone’un tercihi Ingenico oldu
INGENICO'nun YazarkasaPOS cihazları, Vodafone Türkiye'nin tercihi oldu. Ingenico YazarkasaPOS'lar için geliştirilen özel Vodafone satış uygulaması ile Vodafone mağazaları, Ingenico Yazarkasa- POS'lar üzerinden özel paket satışları, TL yükleme ve fatura ödeme gibi birçok satış işlemini tek cihaz üzerinden gerçekleştirebilecek. Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal, " ile iş ortaklığı yapmak bizim için son derece önemli. Sahada 150 bin mükellefimize, 215 bin cihaz ile aktif hizmet veriyoruz. Bu tecrübeyi Vodafone mağazalarına taşımaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

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