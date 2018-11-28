Turizm 50 milyona koşuyor

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının 2019'da 50 milyon kişiyi aşacağı tahmin ediliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)
Başkanı Osman Ayık, yabancı ziyaretçi sayısında bu yıl geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artış kaydedildiğini dile getirerek, "Yılın sonunda yaklaşık 40 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi sayısına ulaşmış olacağız. Bu da tüm yılların rekoru olacak" dedi. Ayık, 2019 yılı için erken rezervasyon rakamlarının çok iyi gittiğini 50 milyonu bulacaklarını söyledi.
KAYAKTA YÜZDE 70 DOLULUK
TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, erken rezervasyonla kayak merkezlerindeki otellerde doluluk oranının, henüz büyük bölümünde sezon açılmadan bugün itibarıyla yüzde 70 civarında olduğunu bildirdi. Erdem, "Sarıkamış'ta sezon bu sene erken açıldı. Uludağ'da da Aralık'ta başlar" dedi.
Başkanı Osman Ayık, yabancı ziyaretçi sayısında bu yıl geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artış kaydedildiğini dile getirerek, "Yılın sonunda yaklaşık 40 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi sayısına ulaşmış olacağız. Bu da tüm yılların rekoru olacak" dedi. Ayık, 2019 yılı için erken rezervasyon rakamlarının çok iyi gittiğini 50 milyonu bulacaklarını söyledi.
KAYAKTA YÜZDE 70 DOLULUK
TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, erken rezervasyonla kayak merkezlerindeki otellerde doluluk oranının, henüz büyük bölümünde sezon açılmadan bugün itibarıyla yüzde 70 civarında olduğunu bildirdi. Erdem, "Sarıkamış'ta sezon bu sene erken açıldı. Uludağ'da da Aralık'ta başlar" dedi.
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