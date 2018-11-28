Tarıma sigorta

Tarım sigortalarının kapsamı genişletildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılında bitkisel ürün sigortası çerçevesinde, incir ve üzümde yağmur riskinin verdiği zararlar teminat kapsamına alınırken, elma, armut ve ayvada teminat başlangıcı pembe/beyaz tomurcuk dönemine çekildi" dedi.
- Ekonomi
- 28.11.2018
- Gazete
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